Indicadores da criminalidade apontam redução de abigeatos, estelionatos e furtos em Alegrete

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) publicou na última sexta-feira (14), os indicadores criminais do Rio Grande do Sul referentes ao mês de setembro, consolidando também o balanço dos nove meses de 2022. A divulgação mantém o compromisso de transparência e prestação de contas do serviço essencial de proteção da sociedade.

A nível estadual, pelo segundo mês consecutivo os feminicídios apresentaram redução em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, os homicídios apresentaram alta no nono mês do ano. Os dados mostram também queda nos índices de abigeato e roubo a transporte coletivo, bem como em todos os indicadores de violência contra a mulher monitorados pela SSP. Os roubos de veículos ficaram praticamente estáveis no mês de setembro, enquanto os latrocínios apresentaram o mesmo número em relação a 2021.

Em Alegrete, nos três últimos meses ocorreram quatro homicídios, 257 furtos, 95 estelionatos e 18 abigeatos, crimes de maior ocorrência no município. Ao contrário de agosto onde não ocorreram homicídios, o mês de setembro resultou em duas mortes, mesmo número registrado em setembro de 2021, quando a cidade contabilizou dois assassinatos.

Em relação aos casos de abigeatos, houve uma significativa redução de agosto para setembro que finalizou com cinco ocorrências, contra oito ocorridos em agosto. Num comparativo com a mesma época do ano em 2021, a cidade teve sete casos de roubo de gado, e neste ano em setembro foram cinco crimes de abigeato.

O crime de furtos também registrou um fato positivo quanto a diminuição dos casos. No mês de agosto em 31 dias foram registrados 96 ocorrências de furto, contra 88 em setembro. Comparado ao mesmo mês de 2021, houve um crescimento de 15 casos a mais em 2022.

Já o crime de estelionato diminuiu embora ainda preocupam as autoridades. A queda nos casos é de quase 45% apontam os indicadores. Em setembro de 2021, a cidade sofreu 44 casos, neste mesmo mês deste ano foram 28 ocorrências. Em julho foram registrados 29 crimes, e o mês de agosto em 31 dias houve 38 crimes de estelionato na cidade.

Nos meses de julho, agosto e setembro o município teve 11 crimes de tráfico e 17 casos de posse de entorpecentes. Em setembro de 2021, ocorreram sete prisões por tráfico, já em setembro deste ano, apenas uma prisão por tráfico de drogas. Os delitos relacionados a armas e munições somam nos últimos três meses, 14 casos. Em setembro do ano passado não ocorreram delitos dessa natureza, já neste mesmo mês deste ano, foram contabilizados cinco casos em 30 dias do mês.

