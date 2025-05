Indicadores da Farsul sinalizam momento favorável para produção de leite

A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) divulgou na última terça-feira (27), mais um resultado inflacionário do ano no Índice de Insumos para Produção de Leite Cru do Rio Grande do Sul (ILC) para o mês de maio. Ficou estabelecido em R$ 2,4443. O resultado representa uma queda de 3,12% em relação ao projetado de abril, que era de R$ 2,5230.

O resultado consolidado de abril fechou em R$ 2,5178, correspondendo a uma alta de 0,06% em relação ao consolidado de março (R$ 2,5164). O levantamento leva em conta os dados coletados junto a 17 indústrias e cooperativas nos primeiros 20 dias do mês.

De acordo com a Farsul, a desvalorização de alguns produtos fez com que os fertilizantes caíssem 15% no período e com isso impactasse diretamente no valor ao produtor. O preço do barril de petróleo, principal influência no preço dos combustíveis, teve queda de 3,6%, o que ainda não se refletiu no valor pago pelo combustível.

O milho teve uma queda de 3%. Como a alimentação é o principal custo para o produtor de leite, o comportamento deste tipo de insumo é bastante relevante para o resultado. O relatório destaca que o cenário atual para o produtor é boa e com perspectiva de melhora para os empresários que lidam nesse setor.

Fonte: Farsul