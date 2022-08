Indivíduo, bêbado, ameaça colocar fogo em casa no Bairro Jardim Planalto

Share on Email

Um indivíduo, embriagado, apedrejou uma residência no bairro Jardim Planalto, na noite de domingo(7).

Segundo a Brigada Militar, a guarnição recebeu a informação de que havia uma confusão em uma residência no bairro Jardim Planalto e o acusado estaria ameaçando colocar fogo na casa.

No endereço, os policiais conversaram com a vítima de 58 anos, a moradora relatou que estava em casa quando o indivíduo passou a apedrejar a residência e gritar que iria atear fogo. Descontrolado, depois de provocar danos nas paredes e telhado, o indivíduo de 25 anos, saiu do local.

Ele foi localizado nas imediações do endereço e, ao ser questionado sobre o que havia acontecido, relatou aos PMs que teve uma desavença com o filho da vítima, porém, o desafeto não estaria na casa.

O homem estava embriagado e transtornado. Ele foi identificado e feito registro da ocorrência por dano.