Indivíduo é morto com um tiro pelo homem que matou seu pai anos atrás

Na tarde de sábado(23), Alegrete registrou o terceiro homicídio do ano de 2021. O assassinato ocorreu em uma chácara na localidade do Rincão do 28, cerca de 60km da cidade, nas imediações do Pólo.

Segundo informações da Brigada Militar, o proprietário de 62 anos disse que estava em casa quando ouviu alguns disparos de arma de fogo e, na sequência, percebeu que estava baleado no abdômen. A bala ficou alojada e ele foi encaminhado pela guarnição da BM à UPA.

Ele descreveu, que estava na frente da casa quando foi atingido e entrou rapidamente, momento que um homem passou a bater nas janelas dizendo para ele sair que iria matá-lo.

Em razão de estar ferido e das ameaças, o dono da chácara saiu na frente da casa e realizou um disparo em direção ao indivíduo que saiu correndo.

O proprietário do estabelecimento rural entrou em contato com um familiar, informou que estava baleado e pediu para acionar a Brigada Militar.

Quando os policiais militares chegaram no local, após o relato, foram informados por um vizinho que havia um homem caído próximo ao mato, alguns metros da casa do autor do disparo que o vitimou.

Foi constatado que o homem, identificado como Luiz Omar Valle Baddo de 41 anos, que teria atirado contra o seu desafeto estava em óbito. Ele foi atingido com um disparo de arma de fogo, revólver calibre 38, no braço. Mas a bala teria transfixado e atingido o coração.

O dono da chácara disse aos PMs que o disparo foi feito para se defender, já que estava ferido e sendo ameaçado.

Ele também comentou com os policiais que no ano de 2011, em uma desavença matou um homem que era pai do indivíduo, assassinado neste sábado. Desde a morte do pai, o homem o ameaçava e sempre ressaltou que iria vingar a morte do genitor.

O baleado foi conduzido pela Brigada Militar, na madrugada de domingo à UPA onde passou por atendimento em razão do ferimento. Posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete para fazer a ocorrência. Em contato com a Delegada de plantão foi determinado prisão em flagrante por homicídio.

A Polícia Civil de Alegrete e a Perícia de Santana do Livramento,assim como, Funerária Angelus também estiveram no local.

A vítima identificada como Luiz Omar Valle Baddo deixa esposa e filhos. Além de irmãos, familiares e amigos. Foram apreendidos os dois revólveres, um calibre 22 que estava com Luiz e outro calibre 38 de posse do proprietário da Chácara.