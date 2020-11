Indivíduo é preso duas vezes no mesmo dia furtando file mignon e picanha; foi ouvido e liberado

Neste final de semana, em menos de três horas o mesmo indivíduo foi preso duas vezes pela Brigada Militar.

De acordo com as ocorrências policiais, o acusado furtou em dois estabelecimentos distintos, sendo identificado pelos responsáveis e, posteriormente, detido pela Brigada Militar e encaminhado à delegacia de Polícia. Em ambas as ocorrências foi ouvido e liberado.

A segunda prisão aconteceu por volta das 20h 40min. A guarnição deslocou -se através da sala de operações em um supermercado,na área central. No endereço, o segurança de 38 anos, estava com o indivíduo de 30 anos detido depois de ter sido flagrado furtando dentro do mercado um pedaço de carne, filé mignon, 2kg, no valor de R$ 106,00. Ele foi apresentado na DP e feito registro simples.

Já por volta das 18h36min ele já havia furtado uma peça de picanha pesando 958 gramas, no valor de 67 reais em um outro supermercado na região central. O mesmo também tinha sido levado à DPPA.