Indivíduo é preso, no bairro Santo Antônio, com pistola e 14 munições

Compartilhe















Brigada Militar prendeu indivíduo de 20 anos por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O flagrante foi na noite de quinta-feira(4), no bairro Santo Antônio depois de denúncias de que um homem estaria ameaçando um pedestre com uma arma de fogo, no bairro Vila Nova.

Conforme o registro policial, a guarnição recebeu a informação através do 190 de que o acusado estava em uma caminhonete S10, na companhia de outros dois homens. Ele teria ameaçado, um desconhecido com uma pistola. Os policiais foram ao local indicado e não localizaram o veículo, porém, durante o patrulhamento ostensivo e diligências realizadas em ruas e bairros nas adjacências, a S10 foi visualizada no bairro Santo Antônio. Foi feita a abordagem e identificação os três ocupantes da caminhonete. Com um dos caronas, foi localizada a pistola com 14 munições, sendo que uma delas estava na câmara. Sem nenhuma alegação do motivo que estava portando a arma, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Em contato com o Delegado de Plantão, foi determinado flagrante por porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. O crime cabe recurso da fiança, arbitrada em de 2 mil reais. Entretanto, o indivíduo disse que não teria como efetivar o pagamento. Diante desta informação, o registro foi realizado de acordo com a Lei, e o acusado foi liberado para responder em liberdade considerando que o Presídio Estadual de Alegrete, está interditado para flagrantes afiançáveis, devido à pandemia. A arma e as munições foram apreendidas.