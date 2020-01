Indivíduo furta muito alimento congelado de restaurante de Alegrete

Muita audácia. Indivíduo furta gêneros alimentícios e um compressor em plena luz dia em um restaurante, em Alegrete.

O homem, de 31 anos, foi identificado pelo sistema de videomonitoramento depois que os funcionários chegaram ao local por volta das 16h30min. O furto por volta de 12h30min, segundo as filmagens.

De acordo com a ocorrência, o acusado entrou por uma porta dos fundos do restaurante, que no momento estava com um tapume. Ele entrou e saiu do local cerca de cinco vezes carregando caixas com produtos congelados que estavam em um freezer. O homem conhecido com o Cola, também, teria furtado um compressor que estava em um veículo estacionado no local.

Os funcionários perceberam o furto, pois quando chegaram na cozinha estava tudo revirado e havia ovos quebrados no chão.

Ainda, segundo os policiais, tudo indica que ele estava em um Gol branco que ficou estacionado em frente ao restaurante. A placa do veículo de Rosário do Sul e a proprietária acusa no sistema como apenada naquele Município. Todas as imagens foram repassadas ao setor de investigação da Polícia Civil.

A Brigada Militar esteve no local na tarde de quinta-feira(9).