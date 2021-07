Indivíduos assaltam e agridem mulher no Largo do Viação Férrea

Uma mulher, de 30 anos, foi roubada ao passar pelo Largo da Estação Férrea em Alegrete.

Segundo informações da ocorrência, a vítima passava pelo local em direção ao bairro Vila Nova, onde reside. De forma abrupta, foi surpreendida por quatro indivíduos. Um deles a agarrou pelo pescoço e disse que, caso gritasse, ela iria morrer.

Ao mesmo tempo, um outro homem passou a puxar a sua bolsa até arrebentar a alça. Em ato contínuo, começaram a vasculhar e retiraram 250 reais e um aparelho celular que a mulher havia comprado, já usado pelo valor de 250 reais, para presentear o filho. Assim que retiraram o celular e o dinheiro, com a faca no pescoço e sob ameaças, a vítima também foi agredida na cabeça por um objeto que não identificou. A agressão foi feita por uma mulher que estava com os três homens. Os indivíduos permaneceram com capuz e toucas. Eles são conhecidos na região por serem usuários de entorpecentes.

O assalto foi no final da tarde, no Largo da Estação Férrea, no último dia 22.