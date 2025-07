Infarto cresce entre jovens: internações aumentam 184% em duas décadas no Brasil

Dados do Ministério da Saúde apontam que as internações por infarto em indivíduos com menos de 40 anos subiram de 1,7 casos por 100 mil habitantes, no ano 2000, para quase 5 casos por 100 mil em 2022. Esse aumento de 184% acende um alerta sobre os riscos que o estilo de vida contemporâneo representa ao coração. Ainda segundo o Ministério, um brasileiro morre a cada dois minutos em decorrência de doenças cardiovasculares.

Entre os principais fatores que explicam esse crescimento estão o uso indiscriminado de anabolizantes, alimentação rica em ultraprocessados, sedentarismo e estresse, além dos já conhecidos fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, colesterol alto, diabetes, tabagismo e histórico familiar.

“O uso de anabolizantes aumenta a pressão arterial, eleva o colesterol ruim (LDL) e reduz o colesterol bom (HDL), o que favorece a formação de placas de gordura nas artérias coronárias, aumentando significativamente o risco de infarto, insuficiência cardíaca, arritmias e até morte súbita”, explica a cardiologista Even Mol, dos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat.

De acordo com a especialista, os casos de jovens com complicações cardíacas associadas ao uso de anabolizantes são cada vez mais frequentes nos consultórios e prontos-socorros. “Um estudo recente, publicado em uma das revistas médicas mais conceituadas do mundo, mostrou que as pessoas que utilizam esteroides anabolizantes têm três vezes mais risco de infarto e nove vezes mais risco de desenvolver miocardiopatia”, alerta.

Alimentação como fator de risco

O aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos, doces, embutidos e fast food, também tem impacto direto na saúde do coração. “Esses alimentos favorecem o aumento do colesterol, o ganho de peso, intensificam processos inflamatórios no organismo e contribuem para a resistência à insulina, que pode levar ao diabetes e, consequentemente, ao infarto”, explica o cardiologista Gustavo Lenci Marques, que também atende nos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat.

Segundo Marques, o padrão alimentar tem tanto peso no risco de infarto quanto os fatores genéticos, especialmente entre os mais jovens. Even Mol reforça que a má alimentação, aliada ao sedentarismo e ao estresse, amplifica ainda mais os riscos.

Prevenção deve começar cedo

Apesar do cenário preocupante, especialistas afirmam que o infarto é, em grande parte, prevenível. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda realizar uma avaliação de risco cardiovascular a partir dos 20 anos de idade, mesmo sem sintomas.

O check-up cardiológico envolve análise da história clínica, exame físico e exames laboratoriais. Quando necessário, também podem ser solicitados exames de imagem, como ecocardiograma, teste ergométrico e tomografia das artérias coronárias. “Para quem não apresenta fatores de risco, o acompanhamento pode ser feito a cada três ou cinco anos. Já para quem tem alguma dessas condições, o acompanhamento deve começar mais cedo e ser mais frequente”, detalha Marques.

Sintomas que devem acender o alerta

Embora muitas doenças cardiovasculares sejam silenciosas, alguns sinais devem motivar a busca por atendimento médico. Dor no peito — com ou sem irradiação para braços, costas, pescoço ou mandíbula —, falta de ar, palpitações e cansaço excessivo estão entre os sintomas que podem indicar um infarto iminente.

“Muitos desses fatores são silenciosos, porém, ao identificar e controlar precocemente, complicações graves como infarto, AVC e insuficiência cardíaca podem ser evitadas. Prevenir é sempre melhor do que tratar”, conclui Marques.

Fonte: Assessoria Hospital São Marcelino Champagnat