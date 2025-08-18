Infrações e tentativa de fuga marcam nova etapa da Balada Segura

A ação iniciou às 23h de sábado na Ponte Borges de Medeiros e se estendeu durante toda a madrugada. Ao todo, foram abordados 387 veículos, entre carros e motos, com a lavratura de 40 autos de infração.

Sete motoristas recusaram o teste do etilômetro. O número representa redução em relação à última operação, quando foram registrados 20 autos por combinação de álcool e direção.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Quatro veículos foram autuados por transporte clandestino de passageiros. Nos últimos três meses, mais de 150 veículos foram cadastrados para prestação de serviços de motorista por aplicativo, resultado da fiscalização.

Durante a ação, um indivíduo sem habilitação tentou transpor o bloqueio viário e realizar manobras perigosas. O veículo foi recolhido ao depósito conveniado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O Ciosp Alegrete acompanhou a operação prestando apoio aos órgãos de segurança, e também foi realizado patrulhamento preventivo nas vias da cidade.

As operações têm como objetivo reduzir os indicadores de sinistralidade e combater condutas de risco no trânsito.