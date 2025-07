Infraestrutura mantém limpeza e drenagem em bairros de Alegrete para melhorar escoamento pluvial

As atividades de drenagem pluvial nesse bairro contaram com a limpeza e desobstrução do canal responsável pelo escoamento da água da chuva. Canais entupidos provocam enxurradas em caso de chuvas fortes, afetando residências, como ocorreu no último mês de junho em Alegrete.

Essa ação faz parte de uma manutenção preventiva, especialmente importante após períodos de chuvas, para evitar enxurradas e garantir o bom funcionamento da rede pluvial na região. A grande obra de drenagem na cidade ainda está em andamento na Avenida Alexandre Lisboa, para escoar a água da chuva diretamente no rio Ibirapuitã, visto que em dias de chuva forte se formava um expressivo alagamento naquela via, impedindo inclusive o trânsito no local.

Esse trabalho já foi realizado no bairro José de Abreu e será feito em mais locais, conforme a necessidade, lembrou o secretário Antônio Carlos Gomes.