Infraestrutura realiza melhorias em áreas atingidas pela enchente

Neste semana, a Prefeitura de Alegrete por meio da secretaria de infraestrutura, começou os trabalhos da retirada de entulhos e patrolamento da área do bairro Santo Antônio e Promorar.

Retirada de resíduos das enchentes no bairro Promorar, garantindo a limpeza da localidade da Zona Leste. O principal objetivo foi limpar todos os entulhos que ficaram durante o período de cheia do rio Ibirapuitã.

Patrolamento no bairro Santo Antônio, melhorando as condições de trafegabilidade e acesso nas vias da região. A área também foi bem atingida pelas cheias do Ibirapuitã e exigiu uma atenção redobrada da infraestrutura para regularizar todas as vias da região.