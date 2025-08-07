Infraestrutura realiza melhorias nas “pracinhas” de Alegrete

Foram realizadas obras de pintura e revitalização em praças localizadas no Balneário Caverá, no bairro Piola e no bairro Santo Antônio.

O trabalho tem como objetivo proporcionar ambientes mais seguros, bonitos e acolhedores para as famílias alegretenses desfrutarem de momentos de lazer. As comunidades frequentemente buscam e reivindicam por melhorias nas localidades.

Além disso, na última semana, a Infraestrutura realizou a fixação de 24 postes, que servirão de base para a instalação da tela de proteção ao redor da pracinha que será instalada em breve no bairro Sepé Tiaraju. O objetivo é oferecer mais segurança e durabilidade a estrutura da localidade na Zona Leste.

Fotos: Prefeitura de Alegrete