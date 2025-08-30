Infraestrutura realiza melhorias no cemitério de Alegrete

No Cemitério Municipal, a pasta realizou a concretagem de dez novos ossuários, estruturas que funcionam como reservatórios destinados a garantir a disponibilidade de espaços para sepultamentos. A medida é parte do trabalho periódico que a secretaria desenvolve para manter a organização e ampliar a capacidade do cemitério, oferecendo à comunidade um ambiente estruturado e respeitoso.

Paralelamente, no bairro Centenário, Zona Leste da cidade, a equipe da Infraestrutura está executando melhorias na rua Caiboaté. O local recebeu uma carga de cascalho e, para finalizar o serviço, foi utilizado o rolo compactador, deixando a via mais plana e adequada para o trânsito de veículos e pedestres.

As ações refletem o compromisso da administração municipal em atender demandas variadas da população, seja no cuidado com espaços públicos de grande simbolismo, como o cemitério, seja em melhorias que impactam diretamente a mobilidade urbana nos bairros.