Ingressos para o show de Gamadinho no Friends House sábado com plantão de vendas

Representante da nova safra do pagode carioca, Gamadinho não é tão novo assim no mercado musical. Natural de Nova Iguaçu, baixada fluminense do Rio de Janeiro, começou sua carreira aos 14 anos cantando e tocando em rodas de samba. Ao longo do tempo, fez parte dos grupos Pique Novo e Swing & Simpatia. Também fez seu nome como compositor.

O carioca faz show neste sábado em Alegrete na casa noturna Friends House. Após 16 anos de carreira na estrada e uma breve participação no programa The Voice, da TV Globo , com quatro álbuns lançados, Gamadinho não quer mostrar apenas sua potência de sua voz, mas também o romantismo de suas letras.

Será mais uma noite para ficar marcada na memória dos frequentadores do Friends House. Considerado uma das novas revelações do pagode, o cantor Gamadinho gravou seu primeiro DVD, “Pra Ficar”, no Rio de Janeiro, ao lado de Belo.

Os dois dividiram os vocais na música “Amor tão belo” e, além de levar o público ao delírio, Belo se emocionou durante a apresentação. Gamadinho – que chegou a participar do The Voice, na TV Globo – sempre foi fã do artista e sonhava em cantar ao lado dele.

Gamadinho já está com 16 anos de carreira e quatro álbuns lançados, Gamadinho escolheu muito mais do que apenas lançar um novo projeto, mas também deixar sua marca no mundo. Considerado uma das maiores revelações do pagode, o artista de “Pra Ficar” lança um projeto audiovisual particular e pessoal – que em uma das músicas conta a história de amor com sua esposa –, que traz em sua essência o DNA artístico do cantor, com muito pagode romântico.

“Esse DVD é uma maneira de ficar no coração do público, pra sempre. Pra mim, na música, o que fica é sua marca, a emoção que você transmite ao público. Um hit é o que fica pra sempre. Tudo que é pra ficar se torna um legado e eu quero deixar o meu como artista e como compositor”, se emociona.

No repertório do novo projeto, 19 músicas, sendo oito inéditas, entre elas as autorais “Amor tão belo”, “Zerou afeto” e “Leal”. De outros compositores, as canções “Coração fora do peito”, de Brunno Gabryel e Rodrigo Oliveira, e “Pra negar amor” do Rosyl. Entre os sucessos do cantor já conhecidos do público estão “Sei lá”, “Instinto” e “Por Favor”. A direção musical ficou por conta de Carlos Henrique Miranda.

“Fiquei bastante ansioso, contando os dias. Agora estou na expectativa do lançamento. Ainda estou extasiado em poder dividir o palco com artistas que sou fã, como o Belo. Tenho certeza que as pessoas vão se identificar com esse novo trabalho e vão ficar muito felizes em ouvir algo que foi preparado com muito carinho”, finaliza Gamadinho.

O DVD “Pra Ficar” tem previsão de lançamento para este mês e ainda traz outros convidados especiais como Vitinho, Ferrugem e o grupo Di Propósito.

Um plantão de vendas, que iniciou na quarta-feira irá até sexta-feira (16), no Friends Bar das 19h às 21hs. Onde serão disponibilizados apenas 300 ingressos no valor de R$ 40 (Quarenta Reais).

Logo da confirmação do show na cidade, os camarotes esgotaram em 20 minutos. Foram comercializados 32 ingressos em 20 minutos após o início das vendas.

Além da compra diretamente com promoters ser facilitada via dinheiro, Pix ou cartão é possível acessar o link: https://www.sympla.com.br/evento/gamadinho-show-nacional-17-12/1820356

Pela plataforma é possível comprar no cartão em até 12x, mediante taxa entre R$ 4 e R$ 5 (Cinco Reais). Não perca a oportunidade de assistir um dos maiores cantores de pagode da atualidade. Gamadinho “Pra Ficar”, neste sábado no Friends House (Praça Getúlio Vargas, 32 Centro).