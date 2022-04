Inicia hoje a aplicação da 4 dose da vacina contra Covid; veja os grupos e locais

A quarta dose da vacinação contra a Covid-19 será disponibilizada para a população com 80 anos ou mais nesta terça-feira, 12, em todas UBSs com sala de vacinação.

O horário de atendimento será das 8h30 às 11h30, retornando os atendimentos, das 13h30 às 16h.

No PAM e no Centro Social Urbano, os imunizantes estarão disponíveis somente pelo turno da manhã. As pessoas que se encaixam na faixa etária poderão receber a 4°dose após 4 meses de recebimento do reforço através do imunizante.

É necessário levar o cartão de vacinação contra covid das doses anteriores e documento de identidade.