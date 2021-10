Inicia hoje a Campanha de Multivacinação para atualizar imunizantes em crianças e adolescentes

Share on Email

O Ministério da Saúde, através dos Programas Municipais de Imunizações, realizará no período de 01 a 29 de outubro de 2021, a Campanha Nacional de Multivacinação, sendo o dia 16 de outubro, como o Dia de Mobilização Nacional. A multivacinação é uma estratégia do Programa de Imunizações com a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Esta campanha visa administrar vacinas de forma seletiva, ou seja, resgatar não vacinados ou completar o esquema de vacinação. Sendo desenvolvida pela Secretaria de Saúde e as equipes das ESFs.

A vacinação no interior do município se dará através da equipe itinerante da ESF Saúde Vai ao Campo.

Confira o roteiro de vacinação no interior do município:

04/10 – Durasnal

05/10 – Conceição

06/10 – Ass. Unidos pela Terra

07/10 – Vasco Alves

13/10 – Jacaquá

14/10 – Passo dos Boiões/ Caverá

18/10 – Parové

20/10 – Assentamento Novo Alegrete

21/10 – Rincão do Vinte e Oito

25/10 – Pinheiros

26/10 – Jacaraí

27/10 – Silvestre

28/10 – Angico / Quilombola

UBSs com sala de vacinas:

PAM – Rua Bento Gonçalves, 592, Cidade Alta;

ESF Jesus Franco Pereira – Rua Padre Landel de Moura, 196, Isabel;

ESF Boa Vista / Quilombola – Rua Pedro de Souza Bisch, 525, Boa Vista;

ESF Prado – Rua Olegário Vitor de Andrade, 620, Prado;

ESF Rondon – Av. Marechal Rondon,289, Cidade Alta.

ESF Piola – Rua Temelaco Ruas, 26, Piola;

ESF Dr. Romário – Rua Vereador Gaspar Martins da Silveira, sn, Dr. Romário;

ESF Promorar – Aloisio dos Santos Morais, sn, Promorar;

ESF Nova Brasília – Rua Isabel Garaialde Peres, 135, Nova Brasília;

ESF Centro Social Urbano – Avenida Tiarajú, 1969, Capão do Angico;

ESF Vila Nova – Rua Benvindo Moutinho, 222, Vila Nova;

ESF Passo Novo – Rua Álvaro Kruel, 560, Passo Novo.

O Dia Nacional de Mobilização em Alegrete, segundo a SMS, acontece no próximo dia 16 de outubro, sábado, das 08h às 17h, nos seguintes locais:

Calçadão – Centro da cidade;

ESF Vera Cruz – Rua Maximino Marinno,307, Vera Cruz;

PAM – Rua Bento Gonçalves, 592, Cidade Alta;

ESF Jesus Franco Pereira – Rua Padre Landel de Moura, 196, Isabel;

ESF Boa Vista / Quilombola – Rua Pedro de Souza Bisch, 525, Boa Vista;

ESF Prado – Rua Olegário Vitor de Andrade, 620, Prado;

ESF Rondon – Av. Marechal Rondon,289 Cidade Alta;

ESF Piola – Rua Temelaco Ruas, 26, Piola;

ESF Dr. Romário – Rua Vereador Gaspar Martins da Silveira, sn, Dr. Romário;

ESF Promorar – Aloisio dos Santos Morais, sn, Promorar;

ESF Nova Brasília – Rua Isabel Garaialde Peres, 135, Nova Brasília;

ESF Centro Social Urbano – Avenida Tiarajú, 1969, Capão do Angico;

ESF Vila Nova – Rua Benvindo Moutinho, 222, Vila Nova;