Inicia obra de reconstrução do telhado da EMEB Princesa Isabel

Depois de mais de três meses, começou neste dia 10 as obras de reconstrução do telhado da EMEB Princesa Isabel atingido por um temporal em outubro de 2019.

Problemas burocráticos relativo a contratação de empresa e compra de material atrasaram o início do trabalho. Os 219 alunos da escola vão iniciar o ano letivo nesta quarta-feira , 12 na Escola Estadual Romário Araújo de Oliveira- CIEP. A previsão, se não chover, é que em 15 dias o trabalho seja concluído, informou a Secretaria Márcia Dorneles.

Os pais chegaram a fazer manifestação, no último mês de janeiro, querendo agilidade nas obras, porque não queriam que o ano letivo iniciasse em outra escola.

A chuva com vento forte, a época, estragou todo o telhado na parte superior da EMEB Princesa Isabel e cada vez que chove a água escorre danificando as paredes e a parte térrea do prédio.

Vera Soares Pedroso