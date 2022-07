Iniciando a “Caravana da Vida e da Esperança”

Este é o nome escolhido pelo vereador de Alegrete e pré-candidato a Deputado Federal Vagner Fan para suas andanças pela cidade na busca de entender os problemas da população e buscar soluções. “Estou aproveitando o recesso da Câmara para trabalhar de forma mais assertiva”.

Visitas:

• Vila Azul no bairro dos Canudos, na Rua Ritinha Freitas para verificar uma demanda antiga dos moradores por saneamento básico;

• Bairro Maria do Carmo na Rua Mário José de Vargas – os moradores estão há mais de uma semana sem água;

• Bairro Maria do Carmo – na Rua Judite Pereira Rodrigues – Fan conversou com alguns moradores que relataram o mesmo problema. Mesmo estando com os documentos regularizados, a Corsan faz muitas exigências para quem ganha um salário mínimo e fica difícil se adequar;

• Conversa com o Sr. Joel de Almeida Saraiva que reside há 40 anos na Travessa Alvorada no bairro dos Canudos – Ali o principal problema é o esgoto, que por terem bueiros pequenos sempre transbordam. O mesmo fica próximo da Santa Casa.

“A Caravana da Vida e da Esperança é para entender o que está acontecendo nos bairros e que prejudica a vida das pessoas. Assim podemos correr atrás das soluções e ofertar esperança. Está dando muito certo e espero transformar a nossa Caravana em algo que mude a vida das pessoas pra melhor”, destaca Vagner Fan.

Texto: Assessoria Gab. Ver. Vagner Fan