INMET emite alerta de tempestade para Alegrete e região: risco de ventos de até 100 km/h e queda de granizo

O alerta vale a partir das 12h desta terça (02/09) até as 23h59min de quarta-feira (03/09).

Segundo o comunicado, há previsão de chuvas intensas, que podem variar de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo. A situação aumenta o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, estragos em plantações e alagamentos.

Municípios atingidos

Além de Alegrete, cidades como Aceguá, Bagé, Barra do Quaraí, Arroio Grande, Amaral Ferrador e outros municípios da Metropolitana de Porto Alegre, Centro Ocidental, Centro Oriental, Sudeste, Sudoeste e Noroeste Rio-grandense estão na lista do alerta.

Recomendações à população

O INMET orienta que, durante o período do aviso, os moradores redobrem a atenção e adotem medidas preventivas. Entre as instruções estão:

Evitar abrigar-se debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, sempre que possível;

Buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193) em caso de emergência.

Atenção em Alegrete

Em Alegrete, as equipes da Defesa Civil municipal estão em alerta para possíveis ocorrências. A recomendação é que a população fique atenta às condições do tempo e evite deslocamentos desnecessários durante os momentos de maior instabilidade.

Contatos de emergência em Alegrete:

Defesa Civil Municipal: (55) 3961-1661

Plantão 24h Defesa Civil: (55) 99151-3840

Corpo de Bombeiros: 193

Defesa Civil Nacional: 199

O aviso reforça a necessidade de cautela e prevenção, especialmente em áreas de risco de alagamentos e em propriedades rurais, onde ventos fortes e granizo podem causar prejuízos significativos.