Inmet emite alerta de tempestade para Alegrete neste sábado (14/11)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo de tempestade que inclui Alegrete e vale para todo o sábado (14/11), das 0h às 23h59. O grau do alerta é de “perigo potencial”: há risco de chuva forte, ventos intensos e queda de granizo.

O que o Inmet prevê para Alegrete no sábado

Segundo o texto do aviso, são esperados chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (ou até 50 milímetros no dia), ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. O instituto classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, de estragos em plantações, de queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O aviso abrange também outras cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Previsões de outros serviços divulgadas nos últimos dias indicam tempo seco para o fim de semana; o aviso oficial do Inmet, atualizado nesta sexta-feira (13/11), é o que vale como alerta para a região.

Previsão do Inmet para Alegrete, dia a dia

Dia Tempo Mínima Máxima Sexta, 13/11 Poucas nuvens 17°C 34°C Sábado, 14/11 Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã; chuva à tarde 18°C 34°C Domingo, 15/11 Muitas nuvens com chuva isolada 20°C 32°C Segunda, 16/11 Muitas nuvens 18°C 34°C Terça, 17/11 Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 19°C 29°C

Os dados são da previsão do Inmet para o município, consultada na manhã desta sexta-feira (13/11) no portal do instituto. Em relação ao que o portal mostrou na quinta-feira, a máxima de sábado caiu de 36°C para 34°C, mas a chuva segue no radar. O calor forte continua.

Recomendações do Inmet em caso de vento forte e raios

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas.

Não estacione veículos perto de torres de transmissão e de placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Sábado tem programação e desligamentos de energia

O sábado concentra atividades ao ar livre na cidade, como a Marcha para Jesus, e quem for sair deve acompanhar o céu e ter um plano para se abrigar. A CPFL RGE também tem desligamentos programados para o dia: obra no bairro Prado das 12h05 às 19h35 e no Centro das 12h25 às 16h15, conforme a lista completa. Se o tempo piorar, os horários podem mudar.

Fonte: Inmet, aviso de tempestade e previsão para Alegrete (RS), consultados em 13/11/2026.