Inmet emite alerta de tempestade para Alegrete neste sábado (14/11)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo de tempestade que inclui Alegrete e vale para todo o sábado (14/11), das 0h às 23h59. O grau do alerta é de “perigo potencial”: há risco de chuva forte, ventos intensos e queda de granizo.
O que o Inmet prevê para Alegrete no sábado
Segundo o texto do aviso, são esperados chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (ou até 50 milímetros no dia), ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. O instituto classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, de estragos em plantações, de queda de galhos de árvores e de alagamentos.
O aviso abrange também outras cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Previsões de outros serviços divulgadas nos últimos dias indicam tempo seco para o fim de semana; o aviso oficial do Inmet, atualizado nesta sexta-feira (13/11), é o que vale como alerta para a região.
Previsão do Inmet para Alegrete, dia a dia
|Dia
|Tempo
|Mínima
|Máxima
|Sexta, 13/11
|Poucas nuvens
|17°C
|34°C
|Sábado, 14/11
|Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã; chuva à tarde
|18°C
|34°C
|Domingo, 15/11
|Muitas nuvens com chuva isolada
|20°C
|32°C
|Segunda, 16/11
|Muitas nuvens
|18°C
|34°C
|Terça, 17/11
|Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
|19°C
|29°C
Os dados são da previsão do Inmet para o município, consultada na manhã desta sexta-feira (13/11) no portal do instituto. Em relação ao que o portal mostrou na quinta-feira, a máxima de sábado caiu de 36°C para 34°C, mas a chuva segue no radar. O calor forte continua.
Recomendações do Inmet em caso de vento forte e raios
- Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas.
- Não estacione veículos perto de torres de transmissão e de placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).
Sábado tem programação e desligamentos de energia
O sábado concentra atividades ao ar livre na cidade, como a Marcha para Jesus, e quem for sair deve acompanhar o céu e ter um plano para se abrigar. A CPFL RGE também tem desligamentos programados para o dia: obra no bairro Prado das 12h05 às 19h35 e no Centro das 12h25 às 16h15, conforme a lista completa. Se o tempo piorar, os horários podem mudar.
Fonte: Inmet, aviso de tempestade e previsão para Alegrete (RS), consultados em 13/11/2026.
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