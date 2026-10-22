Inmet emite aviso de tempestade com granizo para Alegrete até sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu Alegrete em avisos de tempestade com grau de “perigo potencial” para quinta-feira (22), sexta-feira (23) e sábado (24). A previsão é de chuva forte, ventos de até 60 km/h e queda de granizo. Já o domingo (25), dia do segundo turno das eleições, não tem chuva prevista.

O que diz o aviso do Inmet

Segundo o texto dos avisos publicados no sistema do Inmet, cada um dos três dias traz a mesma descrição: chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. O instituto aponta baixo risco de corte de energia elétrica, de estragos em plantações, de queda de galhos de árvores e de alagamentos. Alegrete está na lista de municípios atingidos pelos três avisos, que também abrangem outras cidades do Sudoeste e do Noroeste Rio-grandense.

Previsão dia a dia para Alegrete

Dia Tempo Mínima Máxima Vento Quinta (22) Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas o dia todo 16°C 23°C Fraco a moderado, de leste Sexta (23) Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 17°C 22°C Fraco, de nordeste/norte Sábado (24) Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 12°C 22°C Moderado, de sul/sudoeste Domingo (25) Muitas nuvens, sem previsão de chuva 9°C 19°C Fraco, de sul/sudeste

Hoje (21), a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 22°C e mínima de 13°C. Os dados são da previsão do Inmet para o município, consultada nesta quarta-feira, e podem mudar até o fim da semana.

Domingo de segundo turno: frio e sem chuva

Depois de três dias de instabilidade, a previsão para o domingo (25) é de céu com muitas nuvens e ausência de chuva, mas com temperatura baixa: mínima de 9°C e máxima de 19°C. Quem for votar de manhã deve levar um agasalho. Os eleitores de Alegrete votam nas mesmas seções do primeiro turno, e a recomendação é conferir o local e os documentos com antecedência.

Como se preparar

Granizo e vento: proteja veículos em garagens ou locais cobertos e recolha objetos soltos em pátios e varandas.

proteja veículos em garagens ou locais cobertos e recolha objetos soltos em pátios e varandas. Durante a tempestade: evite abrigar-se sob árvores ou perto de postes e fios, e desligue aparelhos da tomada em caso de raios.

evite abrigar-se sob árvores ou perto de postes e fios, e desligue aparelhos da tomada em caso de raios. Alagamentos: não atravesse ruas alagadas a pé ou de carro.

não atravesse ruas alagadas a pé ou de carro. Ocorrências: a Defesa Civil recebe pedidos de ajuda pelo telefone 199.

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Fonte: Inmet, avisos e previsão para Alegrete (RS), consultados em 21/10/2026.