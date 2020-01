Inscrições abertas para concurso para técnico-administrativos em educação da Unipampa

As vagas, de nível superior e intermediário, são para as cidades de Alegrete, Bagé e Uruguaiana

Estão abertas as inscrições para concurso público para provimento de vagas em cargos de técnico-administrativos em educação, de nível superior e intermediário, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 07 de fevereiro de 2020 por meio do site www.fundatec.org.br.

São nove vagas, sendo cinco para Uruguaiana; três para Bagé e uma para o Campus Alegrete. Os cargos são arquivista, médico nas áreas de clínico geral e psiquiatria, tecnólogo com formação de gestor público e técnico de laboratório nas áreas de biologia e de mecânica. O vencimento básico para os cargos de nível superior é R$ 4.180,66 e para os cargos de nível intermediário é R$ 2.446,96.

A data provável para realização da prova é 26 de abril de 2020. O município previsto para aplicação do concurso para todos os cargos é Bagé. Para mais informações, acesse: www.unipampa.edu.br ou www.fundatec.org.br.

Assessoria de Comunicação Social