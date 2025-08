Inscrições abertas para o 17º Canto Farroupilha e 11º Cantinho Farroupilha de Alegrete

Estão abertas até o dia 23 de agosto de 2025 as inscrições para o 17º Canto Farroupilha e o 11º Cantinho Farroupilha de Alegrete. O evento, que ocorre entre os dias 26 e 28 de setembro, será realizado no Largo do Centro Cultural de Alegrete, no Rio Grande do Sul.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc Alegrete, a 4ª Região Tradicionalista e a Coordenadoria dos Festejos Farroupilhas.

As inscrições podem ser feitas por meio dos links:

17º Canto Farroupilha: https://forms.gle/WoNStvw6ew4RAm7o8

11º Cantinho Farroupilha: https://forms.gle/sPZ5sxhVa7PBCVKP7

Premiação – 17º Canto Farroupilha

1º Lugar: Troféu Antônio José de Vargas e R$ 2.500,00

2º Lugar: Troféu Cilço de Araújo Campos e R$ 1.500,00

3º Lugar: Troféu Honório Lemes e R$ 1.000,00

Música mais popular: Troféu Nico Fagundes e R$ 500,00

Melhor poesia: Troféu João da Cunha Vargas

Melhor melodia: Troféu Darcy Fagundes

Melhor arranjo: Troféu Lahir Aurélio Rodrigues

Melhor instrumentista: Troféu Piu Fontoura

Melhor intérprete: Troféu Gildo de Freitas

Premiação – 11º Cantinho Farroupilha

Categoria Infantil (até 12 anos):

1º, 2º e 3º Lugares: Troféu 11º Cantinho Farroupilha

Categoria Juvenil (até 17 anos):

1º, 2º e 3º Lugares: Troféu 11º Cantinho Farroupilha

Revelação:

Troféu Curumim Farroupilha

Os regulamentos dos dois concursos estão disponíveis nos seguintes links:

Regulamento 17º Canto Farroupilha

Regulamento 11º Cantinho Farroupilha

Mais informações sobre jurados e atrações artísticas serão divulgadas nos próximos dias por meio do perfil oficial do evento no Instagram: @cantofarroupilha.