Inscrições até o dia 16 para Oficina de Escrita para mulheres em Alegrete

O convite é para o público feminino. As mulheres podem participar da Oficina de Escrita para Mulheres, evento em parceria com o Leia Mulheres Alegrete.

A Oficina de Escrita para Mulheres tem como público-alvo mulheres da comunidade, estudantes da educação básica, profissionais da educação básica, discentes, docentes, técnicos-administrativos e servidoras terceirizadas da Unipampa

A oficina estará a cargo da professora Ana Lúcia Vargas, pedagoga, especialista em educação infantil e anos iniciais, Educação de Jovens e Adultos, Gestão Educacional, e Mestra em Políticas Públicas e Gestão. Professora Responsável pela Biblioteca da EEM Dr Romário Araújo de Oliveira – CIEP, assessora instituições educativas na formação continuada. Integra projetos de leitura e escrita, mediadora de Leitura no Clube de Leitura Leia Mulheres e é contadora de histórias.

Sabe-se que a escrita abre as janelas do pensamento e possibilita a expressão de ideias e sentimentos. Muitas mulheres, ao longo da história, tiveram que esconder suas percepções de mundo. Hoje, abrem-se inúmeras possibilidades e diferentes perspectivas por meio da escrita.

O objetivo da atividade é possibilitar às mulheres, por meio de exercícios de escrita criativa, a expressão das ideias, emoções e concepções. Serão necessário os seguintes materiais: Papel (caderno, folhas), lápis/caneta, lápis de cor, revistas para recorte, cola, tesoura, foto da pessoa inscrita.

A oficina acontece no próximo dia 19, às 16h, através do GoogleMeet (link no dia da oficina). As inscrições vão até o dia 16, acesse: https://forms.gle/kBZKM5JJQnQpXWyk9

Júlio Cesar Santos