Inscrições de chapas para eleição da LAF começam nesta terça-feira

A Liga Alegretense de Futebol (LAF), responsável pela organização do futebol amador em Alegrete, divulgou o edital de abertura do processo eleitoral para a escolha da nova diretoria e do Conselho Fiscal da entidade para o biênio 2026/2028.

26 de outubro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O período de inscrição das chapas ocorre de 27 de outubro a 5 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h. Os interessados devem realizar a inscrição na sede da LAF, localizada na Rua Vasco Alves, nº 125, nos fundos.

A eleição está marcada para o dia 12 de novembro, das 18h30 às 20h30, no mesmo endereço. A posse da nova diretoria também ocorrerá na data da votação.

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Conforme o edital, poderão participar do processo eleitoral os clubes que estiveram em atividade nas temporadas de 2025 e 2026 e que estejam em dia com suas obrigações financeiras junto à entidade.

O documento foi divulgado pelo presidente da Liga Alegretense de Futebol, Zamir Hamed Hamud Maruf, e estabelece as datas e os critérios para a participação no processo eleitoral.

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