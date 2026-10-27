Inscrições de chapas para eleição da LAF começam nesta terça-feira

O período de inscrição das chapas ocorre de 27 de outubro a 5 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h. Os interessados devem realizar a inscrição na sede da LAF, localizada na Rua Vasco Alves, nº 125, nos fundos.

A eleição está marcada para o dia 12 de novembro, das 18h30 às 20h30, no mesmo endereço. A posse da nova diretoria também ocorrerá na data da votação.

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Conforme o edital, poderão participar do processo eleitoral os clubes que estiveram em atividade nas temporadas de 2025 e 2026 e que estejam em dia com suas obrigações financeiras junto à entidade.

O documento foi divulgado pelo presidente da Liga Alegretense de Futebol, Zamir Hamed Hamud Maruf, e estabelece as datas e os critérios para a participação no processo eleitoral.