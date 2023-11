Inscrições para a Regata Ecológica até esta sexta-feira

A Secretaria de Meio Ambiente organiza a 13ª Regata Ecológica que será realizada no próximo dia 2 de dezembro. As inscrições para os que quiserem integrar alguma equipe podem ser feitas até sexta- feira, dia 24.

A Regata está marcada para iniciar às 8h30min., do final da Rua Major Cezimbra Jaques, seguindo com os botes até os fundos do 12º Batalhão de Engenharia. As equipes são compostas de 10 participantes e caso não tenham 10 pessoas, podem fazer contato com a Secretaria, que está organizando barcos, disse a Secretária Gabriela Segabinazzi.

O evento tem o objetivo de recolher lixo das margens do rio Ibirapuitã ao longo do trajeto por onde passar, retiarndo os detrito para limpar as margens e evitar que poluam a água do rio que banha a cidade. A Secretaria de Meio Ambiente fica na Av. Assis Brasil, 930 contato: 3961-1682 ou (55) 99161-0937.