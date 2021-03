Inscrições para processo seletivo do IBGE, com vagas para Alegrete, encerra nesta sexta-feira

Compartilhe















O processo seletivo do IBGE, ainda está com inscrições abertas. Para o Município são 5 vagas com salários de até R$ 3.100.

As inscrições vão até a próxima sexta-feira e as provas serão aplicadas no dia 02 de maio.

As vagas são para os cargos de Agente de pesquisa e Mapeamento e Supervisor de Coleta de Qualidade. Os contratos são temporários e terão duração de até um ano, cabendo prorrogação.

As incrições são feitas no site da Cepraspe. Para ambos os cargos é necessário ter Ensino Médio e ter idade mínima de 18 anos completos na data de contratação. A carga de trabalho será de 8 horas diárias, totalizando 40 horas semanais.

A seleção dos candidatos será por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e será realizada no dia 2 de maio.

Para Agente de Pesquisas e Mapeamento há 4 vagas para Alegrete

A função de Agente de Pesquisas e Mapeamento tem remuneração de R$ 1.387,50. Entre as atribuições estão a visitação a domicílios e estabelecimentos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística. Ele agendará e realizará entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários, além de dar suporte à atualização dos levantamentos geográficos que estruturam a execução das pesquisas, entre outras atividades.

Para supervisor de coleta de dados há uma vaga para Alegrete

A função de Supervisor de Coleta e Qualidade tem remuneração de R$ 3.100,00. Entre as atribuições do Supervisor de Coleta e Qualidade estão a organização, o planejamento e execução de atividades previstas para as pesquisas e levantamentos, além do gerenciamento, acompanhamento e controle dos trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta, bem como participar de treinamentos, e/ou ministrá-los, que tenham por objetivo a capacitação para o desenvolvimento das pesquisas estatísticas.