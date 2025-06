Inscrições para professores no Programa Aprende Mais até 2 de julho

Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 2 de julho, por meio da página Portal da Educação RS.

A iniciativa inclui uma trilha de formação voltada aos docentes de Matemática e Língua Portuguesa do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio que atuam nas escolas de oferta regular e de educação do campo, bem como aos supervisores escolares que acompanham essas instituições de ensino.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Programa oferece bolsas de estudo a educadores

Os educadores que comprovarem pelo menos cinco anos de atuação no magistério também poderão receber uma bolsa de estudos mensal de até R$ 700, que varia conforme a função exercida nas escolas estaduais. O tempo de regência para comprovar esse pré-requisito pode ser somado entre redes estadual, municipal ou privada.

Para solicitar o benefício, é necessário preencher o Requerimento para Validação de Tempo de Atividade de Magistério (disponível no formulário de inscrição).

A participação na formação, no entanto, não se limita aos professores contemplados com bolsa. Aqueles que não se enquadram nos critérios podem também terão acesso integral ao conteúdo da trilha formativa. Porém, é necessário atuar diretamente nas turmas contempladas pelo programa (5º ano, 9º ano ou 3ª série do Ensino Médio, nas áreas de Matemática ou Língua Portuguesa).

Professores que atuam nessas mesmas séries, mesmo que estejam em escolas não contempladas com bolsa – como escolas indígenas, quilombolas, EJA, Neeja, socioeducação e sistema prisional – podem participar como não-bolsistas.

Não podem participar da formação servidores com vínculo exclusivo de adidos, cedidos ou permuta com outras redes. Os critérios estão definidos na Portaria nº 524/2025, publicada no Diário Oficial do Estado.

Trilha formativa com foco nos Cadernos de Aprendizagem

O Aprende Mais tem como principal objetivo a recomposição da aprendizagem dos estudantes. Aos docentes, é oferecida uma trilha formativa que apresenta estratégias pedagógicas voltadas para o uso qualificado dos Cadernos de Aprendizagem Contínua, elaborados pela Seduc. Os materiais vêm sendo utilizados nas escolas estaduais desde 2023, com base nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Neste ano, os cadernos passaram por uma reformulação e agora trazem conteúdos organizados de forma progressiva, tendo como foco o desenvolvimento das habilidades esperadas em cada etapa final da Educação Básica. Cada disciplina conta com três volumes, divididos em edições para o estudante e para o professor.

Ambiente virtual de formação

As atividades do Aprende Mais são realizadas por meio da plataforma Google Sala de Aula, ambiente virtual já utilizado pela rede estadual. As formações acontecem em formato síncrono (com encontros ao vivo) e assíncrono (com atividades realizadas de forma flexível, sem necessidade de interação imediata).

Todo o conteúdo, incluindo vídeos e materiais de apoio, permanece disponível na plataforma, acessível com o e-mail institucional dos professores (@educar), mesmo após o término das aulas ao vivo.

Sobre o programa

O Aprende Mais é uma das principais ações da Seduc voltadas à recomposição das aprendizagens. Criado durante a pandemia de Covid-19, o programa foi redesenhado para atender os desafios educacionais provocados pelos eventos climáticos vividos nos últimos anos no Rio Grande do Sul.

A política pública também está estruturada em uma série de diagnósticos feitos a partir de avaliações internas e externas da Rede Estadual, como o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).