Inspeção do General de Brigada reúne unidades militares de Alegrete

A semana passada em Alegrete, foi marcado pela visita de inspeção do General de Brigada Rovian Alexandre Janjar, Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada às Organizações Militares da Guarnição de Alegrete.

Estiveram perfilados na praça de formatura do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, os cerca de 1.520 militares pertencentes às quatro Organizações Militares subordinadas à 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

O Comandante do 10º Batalhão Logístico, Tenente Coronel Júlio Cesar Aguiar Siqueira, militar mais antigo da Brigada Charrua servindo na Guarnição de Alegrete, deu as boas-vindas ao General Janjar.

O General de Brigada Rovian, fez uso da palavra, apresentando suas despedidas à sua tropa no Alegrete, uma vez que o atual comandante da Brigada Charrua foi designado para ser o novo Chefe do Emprego da Força Terrestre no Comando de Operações Terrestres.

Após a formatura, o Comandante da Brigada Charrua foi recebido no 10º Batalhão Logístico, onde pode inspecionar a nova pintura realizada em 11 viaturas das Companhias de Suprimento e Manutenção. O General Janjar conversou ainda com os Cadetes do 4º ano da AMAN que estavam realizando estágio na Unidade e com os novos Aspirantes do EIPOT, inspecionou logo após os alojamentos dos novos recrutas, quando pode verificar a preparação realizada para o ano de instrução de 2025.

Por fim, o Comandante da Brigada Charrua acompanhou os trabalhos nas diversas oficinas da Companhia de Manutenção e verificou o andamento das obras de construção do novo pavilhão de manutenção de viaturas blindadas, previsto para ser inaugurado ainda este ano.

