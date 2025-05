Inspiradora história de uma mãe que dedicou a vida para cuidar do filho

A data do Dia das Mães é um momento de muita união e celebração por parte das famílias. A reportagem do PAT costumeiramente busca histórias inspiradoras, e desta vez não foi diferente. Uma mãe que dedicou sua vida em prol do filho com autismo e que enfrenta os dias com muita luta e dedicação.

Mirian Souza é moradora do bairro Vila Izabel e tem uma linda história de inspiração. Ela dedicou sua vida em prol da existência e dos cuidados do filho George Soares, que tem 34 anos. Segundo a mãe, seu filho “passou” da hora de nascer e com isso sofreu com uma falta de oxigenação no cérebro. Além disso, o jovem alegretense é autista e sofre com crises em momentos, por isso o motivo do cuidado constante por parte de mãe.

Ao andar pelas ruas de Alegrete é costumeiro ver a dupla inseparável caminhando de mãos dadas em direção aos compromissos. Mirian destacou que uma das dificuldades mais frequentes que ela encontra como mãe de autista é a questão da sensibilidade e bom senso por parte da população em geral.

“As vezes vamos aos supermercados, lotéricas e outros estabelecimentos e as pessoas não costuma ter sensibilidade com a gente, o George é um menino autista e as vezes sofre com algumas crises e a população não costuma compreender esse caso especial”, disse a mãe.

Apesar de muita luta, Mirian disse que é muito orgulhosa por toda trajetória dela e do filho, pois juntos são fortes e conseguem enfrentar as dificuldades do dia a dia. “Às vezes, ele me vê triste e me dá muita força, ele é um menino querido e muito carinhoso, não vou abandonar nunca ele, pois eu vejo a luta que ele tem para enfrentar todos os problemas, jamais vou soltar a mão dele e acredito que é um presente de Deus na minha vida”, relatou emocionada.

Para completar, Mirian desejou um ótimo Dia das Mães para todas àquelas que amam e preservam seus filhos.”Queria deixar um feliz Dia das Mães para todas e falar que os filhos são uma benção na terra. Com eles somos felizes e conseguimos reproduzir o sentimento mais genuíno de amor e carinho”, parabenizou.