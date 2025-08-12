INSS reembolsa pensionistas que aderiram ao acordo com a autarquia

A estimativa apresentada corresponde a 98,5% dos que sofreram descontos indevidos nos benefícios. A fraude foi confirmada pela Polícia Federal (PF) em abril e resultou na troca de comando do instituto. Dos mais de 2,43 milhões de aposentados e pensionistas aptos a aderir ao acordo, somente 1,66 milhão relataram que foram vítimas do esquema fraudulento. A constatação da irregularidade é um dos critérios para receber a restituição.

O prazo para contestação de descontos indevidos vai até 14 de novembro de 2025. Já a adesão ao acordo continuará disponível após essa data. De acordo com o INSS, os pagamentos serão feitos diretamente na conta em que o benefício é recebido, com correção pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), sem necessidade de informar dados bancários.

Ao aderir ao acordo, o segurado concorda em receber o ressarcimento por meio administrativo e renuncia ao direito de processar o INSS futuramente pela fraude. No entanto, ainda é possível acionar judicialmente as associações responsáveis pelos descontos.

A adesão, que é gratuita, pode ser feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS e em agências dos Correios. Veja o passo para aceitar o acordo pelo aplicativo Meu INSS:

– Acesse o aplicativo Meu INSS com seu CPF e senha.

– Vá até “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência” em cada pedido (caso haja mais de um).

– Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”.

– Clique em “Enviar” e pronto. Depois, é só aguardar o pagamento.

O processo de adesão é feito da seguinte o forma: o beneficiário precisa contestar o desconto indevido (pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou agências dos Correios). A entidade tem até 15 dias úteis para responder. Se não houver resposta, o sistema libera a opção para aderir ao acordo. Se a entidade responder, os documentos estarão em análise.

Fonte: INSS e Jornal Sul