Instituições de Alegrete são beneficiadas com doações de mais de 2,5 toneladas de alimentos

Oito instituições sociais de Alegrete foram beneficiadas com 2.632 kg de alimentos entregues pelo Mesa Brasil Sesc. A ação desenvolvida na semana passada contemplou a Apae Alegrete, o Asilo de Velhinhos, a Asseb, a Associação José de Abreu, a Casa Lar do Idoso de Alegrete, o Lar Santa Terezinha, o Residencial Geriátrico Viver e o Cededica Alegrete que receberam abóboras, morangas, milho verde, aipim e pêra para complementar refeições das pessoas atendidas.

Rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul, o Mesa Brasil tem como objetivo evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários. Doações de alimentos podem ser feitas na unidade do Sesc em Alegrete, localizada na Rua dos Andradas, 71. Mais informações sobre como ajudar estão disponíveis pelo telefone (55) 3422-2129, pelo WhatsApp (55) 98423-6348 e no site www.sesc-rs.com.br/mesabrasil.

Durante todo o ano de 2020, mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac esteve como sempre bem próximo à comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuaram sendo entregues e fizeram diferença na vida das pessoas. Para 2021, a entidade deseja que os gaúchos vistam seus melhores sorrisos e tenham esperança no novo ciclo. O portal www.pertodevc.com.br segue com programação on-line e gratuita em variadas áreas como: empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: Sesc/RS