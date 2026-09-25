Instituições de ensino de Alegrete se solidarizam com comunidade do Demétrio Ribeiro

As mensagens foram direcionadas às famílias, amigos e à comunidade escolar, em um momento de luto que mobilizou diferentes segmentos ligados à educação no município.

Entre as manifestações divulgadas estão as do Colégio Divino Coração, em nome das Irmãs de Santa Catarina, e do Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho.

O Colégio Divino Coração utilizou a oração e a fé como forma de manifestar solidariedade. Na nota, a instituição direciona a mensagem às famílias, amigos, professores, funcionários e demais pessoas que conviviam com os estudantes.

Já o Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho destacou a solidariedade à comunidade escolar do Demétrio Ribeiro e mencionou os vínculos construídos pelos estudantes durante a trajetória escolar.

Leia mais: A despedida de Maria Quirina, mulher de trajetória ética e profissional diversificada

As instituições não divulgaram, nas notas reproduzidas abaixo, informações adicionais sobre as circunstâncias das mortes.

Colégio Divino Coração

NOTA DE PESAR E SOLIDARIEDADE

Em nome das Irmãs de Santa Catarina, o Colégio Divino Coração manifesta profundo pesar e se une, em oração, à comunidade escolar do Colégio Demétrio Ribeiro pela dolorosa partida de dois de seus alunos. Neste momento de imensa dor, confiamos ao amor misericordioso de Deus a vida desses jovens e pedimos que o Senhor acolha e conforte suas famílias, amigos, professores, funcionários e todos que com eles conviveram. Que a fé na ressurreição sustente os corações enlutados e que Maria, Mãe da Consolação, os envolva em seu cuidado maternal, concedendo força, serenidade e esperança para atravessar este tempo de despedida. Recebam nossa solidariedade, nossas preces e nosso abraço fraterno. Em nome das Irmãs de Santa Catarina,

Colégio Divino Coração

Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho

NOTA DE SOLIDARIEDADE

O Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho manifesta sua mais profunda solidariedade à comunidade escolar do Colégio Demétrio Ribeiro diante da dolorosa e irreparável perda de dois de seus alunos. Neste momento de profunda tristeza, nossos pensamentos e nosso carinho se voltam especialmente às famílias, aos amigos, aos professores, aos funcionários e a todos aqueles que conviviam e compartilhavam a caminhada escolar com esses jovens. Sabemos que nenhuma palavra é capaz de amenizar uma dor tão profunda. Ainda assim, queremos fazer chegar a todos o nosso abraço fraterno, o nosso respeito e a nossa solidariedade. Que, em meio à dor, encontrem força no carinho das pessoas que os cercam, nas memórias construídas e nos vínculos que permanecem para sempre. Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho