Instituto Botucatu convida comunidade para debater os efeitos do uso de agrotóxicos

Como parte da programação, será exibido o documentário Nuvens de Veneno, no dia 30 de junho, às 19h, no Auditório Márcia Cera (sala 101, prédio A1) da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Campus Alegrete.

Produzido em 2013, com direção e roteiro de Beto Novaes, o documentário — com duração de 22 minutos — apresenta uma abordagem crítica sobre o impacto dos agrotóxicos no país. O Brasil, um dos maiores produtores mundiais de soja, algodão e milho, figura também entre os maiores consumidores globais de fertilizantes químicos e pesticidas.

Nuvens de Veneno destaca as crescentes preocupações ambientais e os efeitos adversos desses insumos na saúde de trabalhadores rurais. A produção é resultado da parceria entre Terra Firme, VideoSaúde e MP2t Produções.

Após a exibição, haverá uma roda de conversa aberta ao público, com o intuito de aprofundar os temas abordados no filme. A discussão contará com a participação de dois especialistas: o engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, que tratará do tema “Agrotóxicos e tecnologias ecocidas”, e a médica psiquiatra Luciana Mesko, que participará por videoconferência, abordando os “Sintomas psiquiátricos associados a agrotóxicos”.

Durante o debate, serão apresentados dados atualizados sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, incluindo informações sobre substâncias recentemente liberadas para aplicação, muitas das quais são proibidas em países como os Estados Unidos, China e membros da União Europeia.

O evento é gratuito e aberto à comunidade.

Também, poderão ter uma noção de como a ciência avançou na análise do problema dos agroquímicos e as respostas que os estudos obtiveram. Melgarejo abordará o conceito de ecocídio que, em poucas

palavras, é a aniquilação em larga escala de ecossistemas, resultando em consequências devastadoras para a biodiversidade, para os recursos naturais e, consequentemente, para a vida humana.

Atualmente, o ecocídio não é um crime universalmente reconhecido pelo Direito Internacional, embora haja um crescente movimento para que seja incluído como o quinto crime internacional grave, ao

lado de genocídios, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Reconhecer o ecocídio como um crime internacional poderia responsabilizar indivíduos e corporações por danos ambientais massivos, incentivando a proteção do planeta.

Daí a importância da conscientização e da promoção do debate acerca do grave problema que ameaça todas as formas de vida. O Pampa, bioma predominante no Rio Grande do Sul, é uma paisagem de campos, coxilhas e matas ciliares que possui uma biodiversidade surpreendente. No entanto, a expansão descontrolada da agricultura intensiva, especialmente a monocultura de soja e a silvicultura (plantação de eucalipto), tem levado ao uso massivo de agroquímicos, que causam danos severos e multifacetados a esse ecossistema, como contaminação da água; do solo; a perda de biodiversidade; a deriva que causa perdas crescentes em outras culturas; a seleção de superpragas e superervas e os impactos diretos e indiretos à saúde humana.

O Instituto Botucatu é uma entidade alegretense de caráter sócio-ambiental, fundada em 2003, que atua na defesa do meio ambiente e promove atividades culturais, sempre articuladas e conectadas com este tema. Meio Ambiente que, conforme o artigo 225 da Constituição Federal é definido como “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”.

No período mais recente, em função das mudanças climáticas, as ações do IB tem focado na importância da arborização urbana, com iniciativas em diferentes espaços públicos. Simultaneamente à ação direta de plantio de árvores, o IB executa diversas atividades de educação ambiental, em escolas da rede pública

estadual e municipal.

O quê: Exibição do documentário “Nuvens de Veneno” e roda de conversa.

Quando: 30 de junho de 2025, às 19h.

Aonde: Auditório Márcia Cera, sala 101, prédio A1, Unipampa-Alegrete.

Quanto: Entrada: Gratuita.

Vale ressaltar que o Cine Botucatu é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc 2. Os recursos são provenientes da Lei n. 14.399/2002 (PNAB), do Decreto n. 11.470/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto n. 11.453/2023 (Decreto de Fomento).