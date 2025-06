Instituto de Educação Oswaldo Aranha abre inscrições para o Curso Normal

Share on Email

O Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha (IEEOA) anuncia que estão abertas as matrículas para o tradicional Curso Normal. Curso esse que oportuniza a quem o faz sair como uma oportunidade de trabalho, a quem busca formação de nível médio com habilitação profissional para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

As supervisoras do Curso Normal, Tatiane Geraldo e Elizângela Fagundes, do Estágio Profissional, lembram da importância da qualificação de novos educadores para o município e região.

O Curso Normal do IEEOA prepara os futuros professores com bases sólidas para os desafios e alegrias da sala de aula, desde o acolhimento das crianças na Educação Infantil até o acompanhamento dos primeiros passos no Ensino Fundamental. A formação é reconhecida pela sua capacidade de desenvolver profissionais dedicados e com uma visão humanista da educação.

Os interessados em ingressar no Curso Normal do Instituto Oswaldo Aranha têm até o dia 3 de julho para realizar suas inscrições. O processo deve ser feito de forma online, diretamente no site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) www.seduc.rs.gov.br. Para mais informações detalhadas sobre o curso, requisitos ou dúvidas sobre a matrícula, os candidatos podem procurar a Secretaria da Escola.