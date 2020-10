Instituto ligado à UPS vai fazer pesquisa de infestação de carrapatos em Alegrete

Compartilhe















A OPAA recebe muitos chamados, em vários locais da cidade, para ver a situação da infestação de carrapatos em cães.

De acordo com a veterinária da OPAA, Dileusa Alves, alguns agonizantes, de tanto carrapato. É uma situação preocupante, atesta.

Em reunião na ONG surgiu a ideia de fazer uma pesquisa dos locais mais infestados e o tipo de carrapato que predomina em Alegrete. E em contato com Instituto de Pesquisas Desidério Finamor da Secretaria da Agricultura,Pecuária e Irrigação do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP eles vão fazer a pesquisa para a OPAA.

O trabalho já iniciou e a OGN mapeou os locais onde vão fazer as coletas de carrapatos para enviar para pesquisa. De acordo com Dileusa, não tem custos, com os frascos da coleta.

Banhos com produtos para matar estes parasitas são indicados aos cães,assim como a borrifação em pátios. É importante tratar, porque estes cães, normalmente, ficam em contato ou próximos às pessoas.