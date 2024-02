Instrutor de danças tradicionais superou grave acidente e já está conquistando títulos

Glênio Gonçalves, um jovem talentoso, enfrentou grandes desafios após um grave acidente na Bahia, em 2019. Hoje, ele é o líder de uma invernada em sua cidade natal, Alegrete. Sua jornada de superação começou em dezembro de 2021, quando decidiu dedicar-se à sua família após presentear sua mãe em vida com a promessa de permanecer próximo a ela e aproveitar momentos preciosos ao lado de sua família e seu filho Victor. Apesar da perda de sua mãe em agosto de 2022, Glenio encontra conforto no fato de tê-la aproveitado ao máximo enquanto estava presente.

Em setembro do mesmo ano, Glênio iniciou voluntariamente sua jornada na invernada da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons), começando com apenas seis pares de dançarinos. Em agosto de 2023, o grupo havia crescido para 16 pares, e expandiu seu repertório para incluir danças tradicionais como a Chimarrita, Chote Carreirinho e a Mariquita. Seu talento e dedicação chamaram a atenção, e em novembro do mesmo ano, ele recebeu o convite para ensinar no DTG Juventude, um grupo de destaque no cenário das danças tradicionais gaúchas.

Assumindo também a liderança de um grupo de dança mirim, o alegretense e sua co-líder, Yasmim Azevedo, levaram o grupo a competir em seu primeiro concurso em Manoel Viana, conquistando o 4º lugar entre nove grupos participantes. Em seguida, no segundo concurso, na Campeirada, alcançaram o 1º lugar na coreografia de entrada e novamente o 4º lugar nas danças. Orgulhoso de suas realizações, Glenio expressa gratidão à coordenação, aos pais, às crianças e especialmente ao seu filho Victor, a quem dedica todo o seu amor.

Nas palavras de Glênio: “Aproveite tudo na vida, seus pais e seus filhos. Faça por merecer sempre!” Seu exemplo inspirador de superação e dedicação nos lembra da importância de valorizarmos cada momento e relacionamento em nossas vidas.