Inteligência Artificial – o curso do momento- poderá vir para a Unipampa de Alegrete

Conhecimento em Inteligência Artificial (IA) é cada vez mais procurado no mercado de trabalho. Seja para otimizar processos, inovar soluções ou gerar insights a partir de um grande volume de dados, a IA demonstra sua utilidade.

E quem busca estar à frente, provavelmente se pergunta: por que um curso de IA é importante? Em resposta, digo que a IA é o futuro. Seus usos são diversos e a tendência é de crescimento. Ter essa habilidade em seu repertório pode inseri-lo em um campo de trabalho amplo e em alta.

O campus da Unipampa em Alegrete com sete cursos na área tecnológica já se agiliza para tentar com que um curso de inteligência artificial seja oferecido aqui no campus local. O diretor da Unipampa aqui no município, Professor Doutor Gustavo Santigo, diz que há interesse e, inclusive, o reitor já trata sobre isso nos setores em Brasília. Ele pensa que depende, ainda, de movimentação política de quem seja ligada a nossa região para ajudar neste intento, pois para que um curso de IA venha para o campus é necessário além da estrutura, corpo docente capacitado para tal, observa .

Sem dúvida seria um incremento em ensino superior para Alegrete, região e Metade Sul o Estado, diz o diretor da Unipampa em Alegrete.

Este curso desempenha um papel crucial na capacitação de estudantes, preparando-os para lidar com os desafios complexos do século XXI