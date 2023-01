Abertura do Efipan tem empate entre Inter e Palmeiras e vitória do Zequinha

Um jogo truncado de raríssimas chances de gol. O verdão apostou na troca de passes e com um bom conjunto de meio campo soube neutralizar as escassas investidas do colorado gaúcho.

A torcida compareceu em bom número para assistir o primeiro jogo da competição. Em campo, Inter e Palmeiras pouco fizeram para corresponder o ímpeto dos torcedores que esperavam por um melhor futebol. Um empate sem gols, talvez em termos de competição bom para ambas equipes se tratando de primeira rodada do certame.

No jogo de fundo, O São José encarou os peruanos do Universitário De Deportes. A equipe do Peru contou com forte e entusiasmada torcida nas arquibancadas. A partida que iniciou com quase uma hora de atraso em função da cerimônia de abertura, foi de muita correria e um primeiro tempo morno.

O árbitro Rafael Alves distribuiu quatro amarelos e dois vermelhos. De muita alternância no ataque, São José e Universitário se encaminhavam para um empate. Mas o gol saiu justamente nos acréscimos. Aos 32′, o camisa 10 do Zequinha Marlon estufou as redes, 1 a 0 para o time do Passo D’Areia. A renda do primeiro dia de evento foi de R$ 1.780.

Abertura

“Tem o sol como uma brasa que ainda arde

Mergulhado no rio Ibirapuitã”…Assim se caracterizou a abertura da 42ª edição do Efipan. Passava das 18h, quando autoridades políticas, militares e convidados pisaram no gramado do estádio Farroupilha. Em mais um dia de extremas temperaturas, o município se tornou palco do maior evento de futebol infantil pan-americano.

Com um cerimonial carregado de elogios ao maior evento esportivo infantil da américa, o jornalista Paulo Antônio Bérquo comandou a abertura.

Com fortes representatividades de assessores parlamentais gaúchos, vereadores, secretários e a presença do deputado federal Afonso Motta, patrono do Efipan.

O coronel Gustavo Lopes da Cruz, comandante do 6º RCB, relembrou a importância dos jogos e destacou a grandiosidade do Efipan, desejando uma boa e saudável competição para todos.

Já o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, mencionou o esforço de todos em contribuir para realização do evento. Não titubeou em elencar as qualidades do gramado, que na edição passada foi devastado em virtude das chuvas no período do inverno. Destacou o período de estiagem que assola a região e saudou os familiares dos atletas que acompanham as delegações. No final do seu pronunciamento o prefeito relatou as perdas. Emocionado pediu um minuto de silêncio ao amigo, desportista e narrador Pablo Marzulo, falecido recentemente. O silêncio foi quebrado por uma salva de palmas.

O deputado Afonso Motta, caracterizou o evento na figura do Toninho. Teceu elogios a postura e conduta do alegretense que empresta seu nome ao evento. Disse da satisfação de estar na sua terra natal, vivenciando mais um Efipan. Orgulhoso, o patrono do Efipan saudou todos os presentes e desejou uma boa competição aos atletas e dirigentes.

O anfitrião Toninho Fagundes enfatizou a importância do evento, reiterou que os craques passam por aqui, nominando os 9 atletas que disputaram a Copa do Catar e tiveram passagem por Alegrete. Frisou o sonho da vila olímpica direcionando palavras ao deputado federal Afonso Motta. Agradeceu as delegações por terem vindo ao Alegrete e desejou uma boa competição.

O atleta Diogo Paim Ross do Flamengo de Alegrete fez o juramento do atleta. Ao som da banda da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada as bandeiras foram hasteadas no pavilhão por autoridades convidadas com o canto do hino nacional. O pontapé inicial foi dado pelo trio Márcio Amaral, Afonso Motta e Toninho Fagundes.

A festa de abertura encerrou ao som de batucadas. Uma representatividade da bateria da escola de samba Nós Os Ritmistas se encarregou de abrilhantar ainda mas o espetáculo com passistas e rainhas sambando no gramado do Farroupilha.

Confira uma galeria dos momentos da abertura do 42º Efipan:

Jogos de quinta-feira (19):

19h – Peñarol x Olimpia

20h20min – Argentino Juniors x Defensor

21h40min – Flamengo x Grêmio

Fotos: PAT e Alex Stanrlei