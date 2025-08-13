Interligação de rede afeta abastecimento de água em cinco bairros na Zona Leste

Segundo a companhia, a ação tem por objetivo melhorar o sistema de distribuição na região.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O serviço está previsto para iniciar a partir das 10h, com conclusão até às 18h. Entretanto, a Corsan alerta os consumidores que a normalização do fornecimento será gradual, a partir da finalização das obras.

Mais informações estão disponíveis pelos canais de atendimento da Corsan: app Corsan, Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), WhatsApp (51) 99704-6644 ou pelo telefone 0800.646.6444.

A Corsan está permanentemente disponível em seus canais digitais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.