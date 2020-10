Invasão de áreas públicas virou rotina nas últimas semanas em Alegrete

Compartilhar















Na manhã de quarta-feira(30), mais uma ação integrada resultou na retirada de famílias de uma área industrial, no bairro Maria do Carmo. Dois dias antes, na segunda-feira(28), a mesma operação também foi realizada. Esta foi a quarta desocupação daquela área.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Alegrete, na segunda- feira havia cerca de 20 famílias no local. Desta vez, além da Secretaria de infraestrutura, Procurador do Município, Guarda Municipal e Brigada Militar, também esteve presente uma representante da Secretaria de Assistência Social que realizou o cadastro de algumas famílias em relação à habilitação.

Na semana passada, quando da retirada do mesmo grupo, eles conversaram com a reportagem e disseram que respeitam o trabalho no momento da retirada, porém, vão retornar até que a Prefeitura tenha uma posição e libere o local para habitação. Segundo os ocupantes, são aproximadamente 34 famílias que demarcaram a área.

A área ocupada já passou por uma reintegração de posse no ano de 2016.

Segundo o Prefeito Márcio Amaral, ele informou que tem um grupo que insiste em invadir o local que está definido pra ser área industrial. “Toda a área que não for destinada legalmente para assentamento de casas será feita a desocupação. Não negligenciamos o fato de que precisamos buscar recursos voltados para habitação social. Mas não há, no local, área disponível pra isso. Estamos trabalhando pra buscar reduzir esse problema, que é histórico, no Município ” – citou.