Invernada Mirim do Vaqueanos da Fronteira celebra o Mês da Criança com alegria, integração e tradição gaúcha



Neste mês de outubro em que foi celebrado no último dia 12, o Dia da Criança, a invernada mirim do Vaqueanos da Fronteira celebrou de uma maneira muito especial essa data com um dia repleto de alegria, brincadeiras, integração e valorização da cultura gaúcha.

Organizado pela coordenadora Sheila Reinoso Soares e sua equipe, o encontro proporcionou momentos de diversão e convivência entre as crianças e suas famílias. A programação contou com almoço compartilhado, diversas atividades recreativas e uma animada festa à fantasia, tornando o dia ainda mais especial para os pequenos.

Mais do que uma comemoração, o momento representou uma oportunidade de fortalecer os laços entre as famílias e reafirmar o papel dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) na formação das novas gerações.

Leia mais: Giovani Freitas, um locutor alicerçado na fé e de trajetória marcante em Alegrete

É na infância que muitos valores começam a ser construídos. Ao vivenciarem o tradicionalismo gaúcho, as crianças aprendem sobre respeito, amizade, responsabilidade, pertencimento e valorização das próprias raízes. Nos CTGs, encontram um espaço de acolhimento, aprendizado e convivência saudável, onde a cultura é transmitida não apenas por meio da dança e dos costumes, mas também pelas relações de carinho, união e respeito.

Manter viva a tradição é garantir que ela continue sendo vivenciada pelas novas gerações. É permitir que nossas crianças cresçam conhecendo sua história, valorizando a cultura do Rio Grande do Sul e construindo memórias que levarão consigo por toda a vida.

A iniciativa da coordenadora Sheila e de toda a equipe demonstra que o tradicionalismo vai muito além das apresentações e dos eventos oficiais. Ele também se fortalece nos momentos simples, nas brincadeiras, nas refeições compartilhadas e na participação das famílias.