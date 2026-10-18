Invernada Veterana do CTG Farroupilha está entre os finalistas do FestXiru

Grupo de Alegrete garantiu uma das 11 vagas para a decisão estadual, neste domingo, em Santa Maria; trajetória de Cleir Brandolt é marcada pela superação

A Invernada Veterana do CTG Farroupilha, de Alegrete, está entre os 11 grupos classificados para a grande final da categoria no XXXVII Festival Tradicionalista Estadual Xiru, Veterano e Vaqueano (FestXiru). A decisão ocorre neste domingo (18), no Centro de Pesquisas Folclóricas (CPF) Piá do Sul, em Santa Maria.

A classificação coloca o município entre os representantes que seguem na disputa pelo título estadual de danças tradicionais gaúchas na categoria Veterano. O festival reúne entidades tradicionalistas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Apresentação resgata costumes do meio rural

Conforme divulgado anteriormente pelo Alegrete Tudo, a Invernada Veterana do CTG Farroupilha levou ao festival uma apresentação inspirada nas grandes marcações realizadas nas estâncias e nos bailes de ramada que aconteciam após a lida campeira.

A proposta artística busca retratar costumes do meio rural e elementos que fazem parte da história e da cultura gaúcha.

O grupo desenvolve suas atividades desde 2019 e é considerado pioneiro na categoria Veterana na 4ª Região Tradicionalista. A preparação envolve ensaios regulares e o trabalho coletivo dos dançarinos, professores e coordenadores.

A preparação da invernada é coordenada pelas dançarinas Camila Antunes e Tailize Dichetti, com orientação dos professores Fernanda Nascimento e do mestre Zulu. A coordenação-geral do CTG é de Amanda Simões, e a patronagem está sob responsabilidade de Giovane Moraes.

Cleir Brandolt e a superação no tablado

Entre as histórias que acompanham a participação de Alegrete no festival está a de Cleir Brandolt, apontado por integrantes do grupo como exemplo de garra e superação.

Durante o concurso, Cleir enfrentou um momento de mal-estar e chegou perto de desmaiar. Segundo relato compartilhado por integrantes da equipe, ele foi até um ventilador, respirou, tomou água e, depois, retornou ao tablado.

O episódio ocorreu em meio a uma trajetória descrita como marcada por dificuldades e batalhas enfrentadas ao longo do ano.

A atitude de voltar à apresentação depois do mal-estar tornou-se um dos registros da participação do dançarino no festival. A história também evidencia o envolvimento pessoal dos integrantes que seguem dedicados à dança tradicional gaúcha.

Final neste domingo

A grande final do FestXiru está prevista para este domingo (18), em Santa Maria. A Invernada Veterana do CTG Farroupilha chega à etapa decisiva representando Alegrete e a 4ª Região Tradicionalista.

A participação encerra mais uma etapa do trabalho desenvolvido ao longo do ano e mantém o grupo na disputa entre os representantes da dança tradicional gaúcha no Estado.