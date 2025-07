Invernada Veterana do CTG Farroupilha vence o Forte em Dança em Caçapava

A Invernada Veterana do CTG Farroupilha conquistou o primeiro lugar em danças tradicionais no VI Forte em Dança, realizado em Caçapava do Sul neste último fim de semana. O resultado consolida o ciclo de trabalho intenso que o grupo vem desenvolvendo desde janeiro de 2025, com foco na participação no FestXiru, etapa estadual que ocorrerá em dezembro, em Santa Maria.

Segundo os instrutores Andrei Aquino e Patrícia Silveira, responsáveis pela preparação técnica, o ano tem sido marcado por dedicação constante e aprimoramento de palco. A coordenação do grupo é formada por José Alberto Severo, Michelle Suarez e Lizielie Parede.

Além do título conquistado em Caçapava do Sul, a invernada já obteve outros resultados importantes ao longo do ano:

Camperiada Internacional do Alegrete: Melhor coreografia e 1º lugar em danças tradicionais

Reculuta (CTG Lalau Miranda, Passo Fundo): 4º lugar em danças tradicionais

Reponte das Artes Gaúchas (CTG Pedro Telles Tourem, São Francisco de Assis): Melhor coreografia e 1º lugar em danças tradicionais

Os individuais do CTG Farroupilha também foram premiados recentemente. Na declamação feminina adulta, Milena Ribeiro ficou em segundo lugar. Na categoria masculina adulta, Darcy Pereira conquistou o segundo lugar, enquanto Vilson Junior de Araújo ficou em terceiro.

A equipe segue em ritmo de preparação intensa até dezembro, buscando representar Alegrete e a região com excelência no FestXiru, levando não apenas seus troféus, mas também a cultura e a tradição do Rio Grande do Sul aos palcos estaduais.