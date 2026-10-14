Invernada Xirú leva “Trem da Fronteira” ao FestXiru 2026

Grupo levará à pista a temática “Trem da Fronteira – A Partitura de Ferro na Gare de 34”, unindo dança, música e memória em uma apresentação que valoriza a cultura gaúcha.

A Invernada Xirú do CTG Farroupilha de Alegrete está na reta final de preparação para um dos importantes compromissos de sua agenda tradicionalista: o FestXiru 2026, que acontece de 16 a 18 de outubro. Com dedicação, entusiasmo e o compromisso de representar a entidade, o grupo se prepara para apresentar um trabalho artístico que une história, emoção e valorização das raízes culturais de Alegrete.

A temática escolhida para a apresentação é “Trem da Fronteira – A Partitura de Ferro na Gare de 34”, uma homenagem à saudosa Estação Ferroviária de Alegrete, conhecida como Estação Saudade. O espetáculo busca resgatar as memórias de um período em que os trilhos, as partidas e as chegadas faziam parte da vida da comunidade, aproximando pessoas e marcando histórias de encontros, despedidas e reencontros.

Por meio da dança, da música e da expressão artística, a Invernada Xirú pretende transportar o público a esse cenário histórico, transformando as lembranças da antiga estação em uma narrativa coreográfica repleta de significado. Cada movimento foi pensado para representar um pouco dessa memória coletiva, conectando o passado ferroviário à força da tradição gaúcha que permanece viva no presente.

A apresentação conta ainda com a música original “Trem da Fronteira”, com letra de Tamiris SM e musicalização de Filipi Coelho, criada especialmente para dar vida à temática. A composição integra o conjunto artístico do trabalho e contribui para contar, por meio da música e da dança, a história que o grupo escolheu levar à pista do festival.

À frente da preparação estão os instrutores Tamiris e Lavidson SM, responsáveis por conduzir o trabalho junto aos integrantes. A criação coreográfica é assinada por Tamiris, Lavidson e sua filha Lavínea SM. O processo envolve uma rotina de ensaios, dedicação, companheirismo e superação, elementos fundamentais para que o grupo chegue ao FestXiru preparado para compartilhar com o público a essência de sua proposta artística.

Mais do que executar uma coreografia, a Invernada Xirú busca transmitir identidade, pertencimento e orgulho de representar o CTG Farroupilha de Alegrete. O trabalho também evidencia a importância da participação das diferentes gerações no tradicionalismo, demonstrando que a tradição não conhece limites de idade e que nunca é tarde para realizar sonhos, enfrentar desafios e viver novas experiências por meio da cultura gaúcha.

A caminhada rumo ao festival teve um momento especial com a realização do Jantar de Pré-Estreia, oportunidade em que o grupo apresentou sua temática ao público e compartilhou parte do trabalho desenvolvido ao longo da preparação. O encontro também serviu para fortalecer os laços entre os integrantes, familiares, apoiadores e a comunidade tradicionalista, fundamentais para a continuidade do projeto.

A Invernada Xirú agradece a todos que prestigiaram o jantar, adquiriram ingressos, colaboraram e acreditaram na iniciativa. Cada gesto de apoio representa um incentivo para que o grupo continue desenvolvendo seu trabalho cultural e levando o nome do CTG Farroupilha cada vez mais longe.

Com a proximidade do FestXiru 2026, a expectativa se transforma em responsabilidade e emoção. A Invernada Xirú segue com os corações cheios de esperança e os passos firmes, pronta para representar o CTG Farroupilha de Alegrete entre os dias 16 e 18 de outubro. A intenção é apresentar muito mais do que técnica e dança: levar à pista uma história que pertence à memória da cidade, celebrar a união do grupo e reafirmar o amor pela tradição gaúcha.

O Jantar de Pré-Estreia foi realizado no dia 3 de outubro de 2026, marcando uma etapa importante dessa trajetória e apresentando ao público o trabalho que agora segue rumo ao FestXiru. Com o tema “Trem da Fronteira – A Partitura de Ferro na Gare de 34”, a Invernada Xirú embarca nessa viagem levando sonhos, amizades, memórias e o orgulho de representar Alegrete e o CTG Farroupilha. Afinal, assim como os trilhos que permanecem na história, a tradição segue viva em cada passo.