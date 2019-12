Invernadas do CTG Oswaldo Aranha também promoveram a solidariedade

No último dia 22 a Invernada Mirim com apoio da Invernada Juvenil, pais, coordenadores e instrutores, entregou os presentes do Natal da Solidariedade. Foram arrecadados brinquedos destinados às crianças carentes.

Também foi feita a entrega de algumas cestas básicas do Natal Solidário, quando as duas Invernadas do CTG Oswaldo Aranha arrecadaram alimentos equivalente a 30 cestas básicas.

“Na segunda-feira foi um dia de fazer o bem, dar amor e carinho para aqueles que precisam.” – disseram.

Além dessas arrecadações, a instrutora Patrícia escolheu duas cartinhas dos Correios, onde um menino pediu roupas, chinelo e materiais escolares e outra cartinha o pedido foi somente alimentos para passar o Natal com a família. Essas duas cartinhas também tiveram apoio de integrantes das Invernadas. Eles transformaram o natal de mais duas família, ainda mais especial.

” Gostaríamos de agradecer ao nosso colaborador Tiago Dedé Rosés pelos brinquedos doados e Loja Deltasul pelo papel de presente.

O desejo era de ter ajudado todas as famílias necessitadas do nosso Alegrete, mas fizemos a nossa parte com o que conseguimos promover através da nossa união. Quem puder ajudar, mesmo que seja com pouco, já estará tornando o Natal de alguém mais completo. A rede de solidariedade não pode acabar aqui.

Fazer o bem, faz bem!” – concluíram.