Invernadas veterana e xirua do Farroupilha, únicas da 4ª Região, estão em ritmo forte de ensaio para o Festixrú

Dançar é uma das atividades mais prazeirosas que movimentam todo o corpo e enchem a alma de boas energias. Com este espírito que pessoas que já passaram dos trinta e quarenta anos e are cinquenta anos, integram as invernadas veterana e xirua do CTG Farroupilha. Elas dedicam boa parte do tempo a ensaios de danças tradicionais e entradas, para participarem de Festivais pelo Estado.

Integrantes da Grupo da invernada veterana do CFTG

O próximo desafio será o Festixirú, no Centro de Pesquisas Folclóricas Pia do Sul, em Santa Maria de 16 a 18 de outubro. Luciano Menezes, que integra a invernada xirua, informa que o Farroupilha vai participar do evento com representantes na chula, dança de par, dança de salão, declamação masculina, danças veteranas e xirúa.

As pré estreias dos grupos do CTG mais tradicional de Alegrete já estão definidas para os dias 10 e 13 de outubro. E para isso realizam muitos ensaios em um dos galpões do CTG, onde foi colocado um tablhado é um grande espelho ou no salão principal do Farroupilha.