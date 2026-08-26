Invernadas veterana e xirua do Farroupilha, únicas da 4ª Região, estão em ritmo forte de ensaio para o Festxiru

Dançar é uma das atividades mais prazerosas que movimentam todo o corpo e enchem a alma de boas energias. Com este espírito que pessoas que já passaram dos trinta e quarenta anos e are cinquenta anos, integram as invernadas veterana e xirua do CTG Farroupilha.

26 de agosto de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

Elas dedicam boa parte do tempo a ensaios de danças tradicionais e entradas, para participarem de Festivais pelo Estado.

Integrantes da Grupo da invernada veterana do CFTG

O próximo desafio será o FesTxiru, no Centro de Pesquisas Folclóricas Pia do Sul, em Santa Maria de 16 a 18 de outubro. Luciano Menezes, que integra a invernada xirua, informa que o Farroupilha vai participar do evento com representantes na chula, dança de par, dança de salão, declamação masculina, danças veteranas e xirua.

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As pré- estreias dos grupos do CTG mais tradicional de Alegrete já estão definidas para os dias 10 e 13 de outubro. E para isso realizam muitos ensaios em um dos galpões do CTG, onde foi colocado um tablado é um grande espelho ou no salão principal do Farroupilha.

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