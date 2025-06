Inverno começa nesta sexta-feira e será marcado por pouca chuva e dias congelantes

Nesta sexta-feira (20), começa de mais um inverno na vida dos gaúchos. Aqueles dias gelados, comidas típicas da época, irão começar com mais força a partir das 23h42 min de hoje.

O inverno no Rio Grande do Sul em 2025 terá temperaturas abaixo da média e diminuição da chuva, com a possibilidade de ondas de frio mais intensas e geadas frequentes, especialmente no final do inverno, de acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. A transição para o La Niña no final da estação contribuirá para a redução das precipitações.

Na Fronteira Oeste, o padrão deve ser de começo de dia ameno, entre 4*C e 7*C e as máximas não subindo muito, chegando aos 12°C a 15°C. Haverá dias de geada, com temperatura amena, porém, não serão a maioria durante o inverno em solo gaúcho.

As chuvas devem diminuir também, visto que nos últimos sessenta dias, um grande volume de precipitações atingiu Alegrete neste período. É tempo de muito chimarrão, fogo na lareira e comidas típicas